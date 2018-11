Keset palavaimat suve leidsid erakonnad kokku 245 põhjust postitamiseks, aga oktoobris ilmus juba 583 postitust. Tõus enam kui kahekordne. Sama raju tõus on olnud ka kasutajate reaktsioonides võrreldes juuliga on ligi kolm korda enam kommentaare ja ligi 3,5 korda rohkem jagamisi.

Üle ootuste hästi toimivate Facebooki-postituste edetabelis hakkavad silma poliitikute selgitused enda tegevusele, vastukaja mõne teise poliitiku öeldule, aga ka enda või oma parteikaaslaste tegevuse jäädvustamist kiitvas või suisa õilistavas võtmes. Näiteks võib siinkohal tuua Eesti 200 aktivisti Margus Tsahkna Postimehest võetud vesimärgiga pildi, millel värske parteiesimees Kristiina Kallas kükitab, et rääkida ratastoolis inimesega. Või siis Keskerakonna liige Oudekki Loone, kes alustas vlogiga (ehk videoblogiga), milles tutvustab oma tegemisi riigikogu liikmena. Loone videoklipp jõudis ennast ületavate postituste edetabelis neljale kohale, aga seda ainult seetõttu, et tema keskmine baastase on üsna madal.

Ainult Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas on EKRE-meestest aktiivsem – nädalaga 19 postitust, neist küll tervelt tosin pildid. Enim vastukaja tekitavad ikkagi Madisoni ja Helme postitused. Interaktsioonide ehk siis postituste laikimiste, kommenteerimiste ja jagamiste koguarv on kolmikul üsna sarnases suurusjärgus, kuid kui lähemalt vaadata, siis on näha, et nii Madisoni postitusi on jagatud pea neli korda ja Helme postitusi enam kui kaks korda rohkem kui Ratase omi.