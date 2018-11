Egiptuse relvastatud jõudude ülemjuhatuse kommünikees öeldakse, et 4. novembri hommikul sooritasid Inglise ja Prantsuse lennukid õhurünnakuid Suessi kanali tsoonile ja Aleksandria ning Kairo linnale. Pommitamisega on tekitatud mõningat materiaalset kahju. On inimohvreid. Egiptuse relvastatud jõud tulistasid alla 7 vaenlase lennukit. Relvastatud kallaletungi algusest peale on alla tulistatud 87 Iisraeli, Prantsuse ja Inglise lennukit.