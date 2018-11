Me liigume üha hambutuma Eesti suunas, kirjutab hambaarst ja Eesti Hambaarstide Liidu Nõukogu liige doktor Meeme Mõttus.

Eestlased armastavad müüte ja üheks selliseks müüdiks on Tiigrihüpe. Eesti Tiigril kadusid hambad pärast seda, kui Eesti Haigekassa otsustas 2003. aastal hambaravi hüvitised eestlastelt ära võtta, tuues sealjuures põhjenduseks, et kui 1999. aastal külastas Eestis hambaarsti 52 protsenti elanikkonnast, siis 2001. aastal vaid 42 protsenti. Haigekassa järeldas sellest, et hambaravi oli halvasti kättesaadav ja ravivajadus oli langenud. Erahambaravi tõi kaasa patsientide omaosaluse suurenemise ja külastatavuse languse. Peale selliseid muudatusi hakkaski eestlane jääma tasapisi hambutuks ega suutnud enam piisavalt arstiabi saada. Tekkis tänaseni eksisteeriv lõhe riikliku kuluarvestuse ja tegelikkuse vahel.