PM 5.11.1936 FOTO: dea.nlib.ee

Kuula artiklit

New Yorgist, 5.nov. (Reuter) Seni on presidendivalimistel antud Rooseveltile 18444409 häält, Landonile 11452944 häält ja Lemkele veerand miljonit häält. Roosevelt on saanud valimiskolleegiumis 523 häält vastaskandidaat Landoni 8 hääle vastu.

Roosevelt on saavutanud enamuse kõigis osariikides, välja arvatud Vermont’is ja Maine’is. Roosevelti võit on võimsaim kogu presidentide valimise ajaloos. Landoni kaotus on masendavaim, mida tunneb ajalugu. Ainult 1912. aasta valimistel, mil kandideerisid Wilson, Theodore Roosevelt ja Taft, pidi viimatimainitu leppima 8 häälega valimiskolleegiumis.

Roosevelti rõhuv võit tekitas suurt heameelt Itaalias ja Prantsusmaal. Itaallased tuletavad meelde, et Roosevelt ei ühinenud sanktsionistide rindega, mispärast teda Roomas tervitatakse «kui kõige fashistlikumat Ameerika riigimeest». Prantsuse välisminister ütles, et Prantsusmaa suurima heameelega tervitab Rooseveldi demokraatlikkude tendentside triumfi. Delbos on kindel, et Rooseveldi teise ametiaja kestusel Ühendriigid ja Prantsusmaa suudavad õnnelikult teostada ideaale, mis hingestavad mõlemaid riike.

Saadikutekotta on seni valitud 288 demokraati. On ette näha, et see arv tõuseb veel umbes 40 võrra. Vabariiklased saavad saadikutekotta veidi enam kui 100 esindajat. On ette näha, et senatis demokraadid saavad 75 esindajat. Senat koosneb teatavasti 96 liikmest.