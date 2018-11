Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) hakkas järgmise aasta tudengeid vastu võtma juba 1. novembril ehk alanud on üliõpilaste aastaringne vastuvõtt. Miks TalTech seda teeb ja mida see üliõpilastele tähendab?

Ka kümne aasta pärast on Eestis vaja kõrgharitud spetsialiste ja teadlasi. Mida saavad ülikoolid ise teha, et praegusi noori köita? Et pärast lõpetamist oleks vilistlastel suurepärased erialateadmised ja -oskused, mida hindavad tööandjad, ning tasuv töö, millest oleks kasu Eesti ühiskonnale ja ennekõike meie majandusele?

Õppimine on partnerlus ülikooli ja üliõpilase vahel. Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on tõstnud oma sisseastumislävendit, nõuame tudengitelt pühendumist õpingutele ja vastukaaluks pakume suurepärast õpikeskkonda ning nüüdisaegset haridust. Meie ülikooli lõpetajad on tõesti tööjõuturul väga oodatud, TalTechi bakalaureuseõppe lõpetajate töötasu on kõrgem kui teiste Eesti ülikoolidega lõpetanutel ning tehnikaülikooli magistrite palk bakalaureustest veel veerandi võrra kõrgem. Kuidas saavutada seda, et rahul oleksid nii tudengid, ülikool kui ka tööandjad?