Olen Eesti päritolu teadlane, kes tuli pärast aastaid välismaal enda harimist ja töötamist tagasi Eestisse, et keerata elus uus lehekülg ja pühenduda kodumaal uue majandussektori ellukutsumisele. Nii avasime septembri keskel Tervisetehnoloogia Arenduskeskuses Eestile uue majandussektori – täppismeditsiini teenuslabori. Teenuslabor ei ole jalutu poliitiline algatus, vaid koht, mis pakub Eestis välja töötatud täppismeditsiini teenuseid. Teenuseid, mida meie kliinikud on seni välismaalt kalli raha eest sisse ostnud, see tähendab, et raha ja ka geeniandmeid viiakse pidevalt riigist välja. Peale selle, et kohalik täppismeditsiin teenib edukalt Eesti huve, on see ka kõrge ekspordipotentsiaaliga majandussektor. Ja mis peamine – see on nutikas, puhas ja kasumlik.