Miks eelistatakse kohustuslikku, mitte vabatahtlikku kogumispensioni? Praktika on maailmas näidanud, et pikaajaline, 30–40 või isegi 60 aastat ettevaatav vabatahtlik säästmine pole siiamaani soovitud tulemusi andnud. Seda on näidanud leibkondade uuringud nii Eestis kui ka mujal. Pangem tähele, et pikaajaliste säästude nappus on teemaks hoolimata sellest, et pensione peetakse madalaks ning prognoosid on pessimistlikud.