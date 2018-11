Kõige olulisem on see, et tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioonid räägiksid omavahel läbi ja lepiksid sektoripõhiselt kokku, kui palju inimesi võiks sellesse valdkonda väljaspoolt Eestist tööle võtta ning mis oleks see palk, millega välistööjõudu palgata. Näiteks, et kahesaja bussijuhi tööle võtmine ei kahjusta meie enda bussijuhtide tööturgu, vaid pigem avab uksed uuteks investeeringuteks bussiliinide avamiseks, ning palk, alla mille ei tohi maksta välistööjõule, on tuhat eurot. See oleks suur samm edasi lahenduseni, mis ei sunni meie oma inimesi töötusse ja pangalangusse, kuid ergutab samas meie tööturgu vajaliku ja põhistatud välismaise tööjõuga. See ei anna võimalust asendada meie oma inimesi mujalt tulnud odavama tööjõuga. Sellisel juhul poleks üleüldist kvooti vajagi. Pigem lähtuks valitsus sektorite nimistust, kus arenguks on vaja töökäsi. Sotsiaalset kokkulepet ei maksa karta, vastupidi: sotsiaalse dialoogi tulemusel sündinud ja valitsuse kaitstud otsused on palju paindlikumad ja osapooltele arusaadavamad. Suurepärane näide sellest on ametiühingute ja tööandjate iga-aastane miinimumpalga kokkulepe.