Anett Kontaveit (22) ei toonud elu esimesel WTA aastalõputurniiril tähti taevast ega langenud sügavale mutta. Üks võit ja üks kaotus on «Harju keskmine» tulemus. Ilus unistus alagrupi esikohast ja kaasnevast (vähemalt) poolfinaalkohast jäi püüdmata.

Kuid nüüd, mil hooaeg lõppenud, polegi esmatähtis, kuidas Eesti esitennisistil Hiinas läks. Peamine on oskus näha suuremat pilti ehk hinnata seda, et Kontaveit end esimest korda väljavalitute sekka kiilus ja aasta maailma 20 parema naise seas lõpetab.

Kui kellelegi ehk tundub, et «mis see 20. koht siis ka nii erilist ära ei ole», siis tennise kandepinda ja populaarsust arvestades on jäetud kahtlemata vägagi hinnatav märk. Üksikul turniiril, ka suurturniiril, võib kaugele jõuda ka pisukese õnne kaasabil, edetabel peegeldab korraga nii taset kui ka stabiilsust. Uueks aastaks pole Kontaveidil eesmärki aga põrmugi keeruline seada: Kaia Kanepi karjääri kõrgeim 15. plats tuleb ületada.