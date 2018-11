Postimehe veebiväljaande lugejale/kuulajale ei ole Eesti kõnetehnoloogia areng jäänud ilmselt märkamatuks. Alates sellest sügisest loeb sünteeshääl Eva ette kõiki värskeid Postimehe artikleid. Samasugust teenust saavad nautida ka Eesti Ekspressi tellijad, kellele loeb tekste ette sünteeshääl Tõnu. Mõlemad hääled on loodud Eesti Keele Instituudis, kus tegeletakse eestikeelse kõnesünteesi arendamisega ja kus on valminud mitu naise-, mehe- ja lapsehäält nii eesti- kui ka võrukeelsete tekstide ettelugemiseks.

Nagu Postimehe kuulajad võivad ise veenduda, pole sünteeshääled veel sugugi täiuslikud ─ esineb probleeme nii numbrite, märkide ja nimede lugemisel kui ka välte ja palatalisatsiooni edasiandmisel. Lisaks pole ajalehtede ettelugemisel võimalik lugemistempot muuta, mis on kasutusmugavuse seisukohast äärmiselt oluline, kuna kasutajate eelistused on erinevad.

Kui nüüd ette kujutada olukorda, et sünteeshääled muutuvad loomulikumaks, nende kvaliteet paraneb ja kasutus laieneb, siis kuidas see võiks mõjutada tulevaste põlvede lugemisoskust? Kas on enam üldse vaja lugema õppida? Kui peame lugemisoskuseks mehaanilist tähtede kokkulugemist, siis on Eestis praegu täiskasvanute lugemisoskus 99,8 protsenti (Eesti inimarengu aruanne 2009). Kui peame lugemisoskuse osaks ka teksti mõistmist ja selle põhjal tegutsemist, siis on see protsent aga väiksem.