Büroohoone Kawe Plaza Vabaduse väljaku serval on saanud tänasele linnapildile omaseks. 20 aastat tagasi tundus paljudele Tallinna esimene täisklaasfassaadiga maja võõrastavalt ja pälvis ka kriitikanooli. Aeg möödus ja nüüd võib maja kohta kiitvaid sõnu leida kõigis meie XX sajandi arhitektuuri tutvustavatest trükistest. Oleme harjunud pilkupüüdva kumera klaasfassaadiga, mis pakub peegeldades kogu Vabaduse väljakut, Jaani kirikut ja vastasolevat hotelli Palace, erinevas valguses põnevaid ajas muutuvaid visuaalseid elamusi. Hoonet on võrreldud ka sadamas seisva suure laevaga, mis on ninaga väljaku poole suunatud. Maja nurgatippu kaunistab lipumast ja nurga alumine osa on avatud kõnniteeks.

Kawe Plaza ehitati kohale, mis lõpetas aastate eest pooleli jäänud Vabaduse väljaku ümbruse hoonestuse. See oli pisike kolmnurkne maatükk Tatari tänava ja Estonia puiestee alguse ning Pärnu maantee vahel. Idee sinna hoone ehitada tekkis Torontos elaval eesti päritolu Kanada arhitektil Henno Sillastel juba 1991. aastal. Projektist sai talle paras väljakutse ja see valmis 1994. Ehitamist alustati 1997. aastal ja nurgakivi pandi 20. augustil 1997. Avamispidu peeti 30. oktoobril 1998 ning 15. novembriks valmis maja lõplikult.

Eriline oli maja viimane korrus oma terrasiga, kust avanes ümbrusele suurepärane vaade. 7200- ruutmeetrise üldpinnaga hotellist pisut kõrgemast 8-korruselisest hoonest oli rendipinda üle 5300 ruutmeetri. Maja kuju andis oma näo ka siseruumide planeeringule. Esimene korrus jäi pangale ja äridele. Sinna kolisid Hansapank ja Nike ning Calvin Kleini brändipoed. Ülejäänud korrustel olid büroopinnad ja abiruumid, kus leidsid endale tööruumid Hüvitusfond, AS Hansa Investments, Eesti Meedia, AS Werol Tehased, Kodumajagrupi AS, mitu advokaadibürood jt. Hoone omanik oli AS Kawe Plaza, mille aktsionärid olid Hüvitusfond, Kawe Group Ltd. ning 3 eraisikut, kelle hulgas ka maja arhitekt Sillaste. Aktsiaseltsi nõukogu kuue liikme seas olid ka Jürgen Ligi ja Raoul Üksvärav.