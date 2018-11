On neid, keda sellised lood ärritavad. Kas siis surmast võib nii kõnelda? Elame maailmas, mis on mängusurmasid pilgeni täis. Filmid, arvutimängud, raamatud. Samas algab paljude päev sellega, et kuulame igal hommikul tähelepanelikult uudistest seda, mitu inimest on ööpäeva jooksul surma saanud, vigaseks sõidetud.

Kuid paljudele on surm midagi kaugel olevat. See aeg, kui inimene sündis ja suri kodus, omade keskel, on paljudele möödas. Paljud tahaksid ka tänapäeval kodus surra, aga vähestel on see võimalik.