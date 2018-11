Üks mu lemmiksaateid BBCs on «Thinking Allowed» (mõtlemine lubatud – ingl k). See on pooletunnine sotsiaalteadustele pühendatud jutusaade, kus iga kord võetakse ette kaks hiljuti ilmunud akadeemilist artiklit või raamatut, kutsutakse autorid ja tihti veel mõni oma valdkonna spetsialist stuudiosse ning vesteldakse uutest uurimustest. «Thinking Allowed» annab hea võimaluse hoida ennast suhteliselt väikese vaevaga kursis uute ja aktuaalsete teaduspublikatsioonidega.