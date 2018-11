Kolmapäeval kell 14 pidanuksid kohtuma Postimehe uuriv ajakirjanik ja NO teatri juhtkonna liige. Teemaks oli teatri tulevik – nimelt teadis ajakirjanik päev varem intervjuud kokku leppides NO võimalikust sulgemisest. Napp poolteist tundi enne kohtumist potsatas aga Eesti meediamajadesse teatri pressiteade: «Me lõpetame.» Ühes sellega Postimehe ajakirjanikule SMS sisuga: «Kas meil ongi enam mõtet kohtuda?»

Tõtt-öelda polnud see esimene selline kord. Tänavu mais tegid ajakirjanikud nädala kestnud osaluseksperimendi, leidmaks tõendeid vihjetele, et NO etendustel jääb enamik saalist tühjaks. Kui telesaade «Radar» teatri juhtidelt intervjuud küsis, kordus sama PR-trikk.