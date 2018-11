Prantsuse president Emmanuel Macron. FOTO: Lafargue Damien/POOL/SIPA /Scanpix

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni avaldus Euroopat ähvardavast «rahvusluse pidalitõvest» mõjub uskumatult.

Tekib küsimus, mis maailmas elavad Euroopa liidrid, kui nad Euroopat päriselt ähvardavate ohtude asemel nii innukalt võitlevad viirastustega. Euroopa pole mitte kunagi olnud mitte-rahvuslikum, iseennast salgavam ja võõraste suhtes sallivam kui praegu. Ja maailmas pole mitte ühtki kohta, kus kõike võõrast ja koguni otseselt vaenulikku sellise sõgeda entusiasmiga kiidetaks kui Euroopas. Millest president ometi räägib? Kas sellest on veel vähe, et Euroopa on oma väravad pärani valla lükanud – me peame sissetungijatele veel ka ise noa pihku andma ja põlvili laskma?

Suure riigi liidril lasub alati ka suur vastutus ja mitte ainult oma rahva, vaid kogu maailmajao ja kogu maailma ees. Kui selle asemel silmad kõvasti kinni surutakse ja niigi palavalt miilavasse lõkkesse terved õlijoad suunatakse, siis on see andestamatu. Kurb on see, et me ei saa öelda – ah, tehku mis tahavad, nimetagu oma jõuluturud ümber talveturgudeks (jõuluturg on ju solvav), võtku kirikutornidest maha ristid, mis see meie asi on. Sest on meie asi. Euroopa on meie maailmajagu ja kui see põhja läheb, läheme meie ka.

Arutu oleks arvata, et võiksime kuidagi püsida ilma Euroopata. Sestap ei tohi me Euroopa liidrite kanapimeduse üle kahjurõõmutseda. Euroopat tuleb ravida ja kui me muud ei suuda, siis head nõu suudame ikka anda. Mille eest meid küll ei tänata, aga see on kõige väiksem viga. Selliste avalduste peale, nagu tänane Macroni oma, tuleb reageerida, sest kõigel on piir! Öelda: vabandust, aga see on rumal jutt. Euroopat ei ähvarda mitte rahvusluse pidalitõbi, vaid kõike rahvuslikku vaenav ajuvähk. Laske rahvastel ja kultuuridel elada, lõpetage oma hävitav multikulti-muinasjutt ja tappev sallivuspropaganda. Laske rahvastel olla rahus täpselt nii sallivad kui nad seda omal maal, oma kodus olla soovivad. Lõpetage Poola ja Ungari näägutamine ning kuulake, mis neil teile öelda on! Sest nad teavad üht-teist, mida teie ei tea.