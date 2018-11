Riigireformi sihtasutus on eraalgatus, mis suunatud «avalikule asjale». See näitab, et vastav mõtteviis pole meil hääbunud, ja seda tuleks tervitada. Järgnevalt mõned põhimõttelised küsimused ja kahtlused, mis seoses tulemusega tekkisid.

Asjaosalised on tunnetanud oma objekti piire, milleks on riigivalitsemine. See on osa suuremast tervikust. Kuigi tegemist on natuke vabamüürliku-valgustusliku projektiga, ei vihjata, nagu pakutaks imeravimit, millega Eesti elu tervikuna uueks luua. Ja õigesti tehakse.