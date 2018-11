Eriplaneeringu lubamine tähendab valla otsustusõiguse üleandmist riigile. Vallale ja tema kodanikele jääb kaasalohiseja roll. Tähelepanelikud kodanikud on kindlasti märganud, et tselluloositehase planeerijad on oma tegevuses taktikat vahetanud.

Nüüd kõmmutatakse Eesti kaardile uusi võimalikke tehase asukohti sellise tempoga, et ka kõige paremal orienteerujal hakkab pea ringi käima. Kui veel kevadel rääkisid planeerijad, et tehasele sobib ainult Emajõe piirkond, siis sügisel sobib iga Eesti nurgake. Või on lihtsalt tegemist näitemänguga valitsusele, et mitte ilma jääda eriplaneeringust?