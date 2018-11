Eesti näiliselt kiidab elukestvat õpet, aga reaalsus on teine. Meenub Kreenholmi sulgemine aastaid tagasi, kui intervjueerisin seal töö kaotanud naisi, kellele oli see suur šokk. Ühe naise kommentaar oli, et õige inimene teeb kogu elu ühte tööd ega pea midagi enam õppima. Majanduskriis polnud veel käes, aga isegi 40-aastased ei näinud enam tulevikku. Uue ala õppimine tähendas neile läbikukkumise tunnistamist. Meedias on aastaid kirjutatud neist, kes on elus uue lehekülje keeranud. On imetlust, saatusekaaslaste julgustamist, aga tihti kõlab mõte, et neile vaadatakse viltu.