Seda uudist oli täiesti võimatu tähele panemata jätta, sest see levis eriti ühismeedia kaudu kulutulena üle kogu maailma: 17. oktoobrist sai Kanadast Uruguay järel teine riik terves ilmas, kus täielikult legaliseeriti ja reguleeriti kanepi tarvitamise mõnuainena.

Tegu oli ammu oodatud lubaduse täitmisega, mille Justin Trudeau' liberaalid käisid välja juba 2015. aasta föderaalvalimiste kampaania ajal ja mis võib-olla oligi just see lubadus, mis aitas neil varasemalt kolmanda erakonna positsioonilt tõusta valitsuse moodustajaks.

Nüüd on siis see lubadus kanepiseaduse (seadus C-45) nime all teoks tehtud pärast seda, kui eelnõu läbis edukalt parlamendi mõlemad kojad (Alamkoja ja Senati) ning sai ka kindralkuberneri käest kuningliku heakskiidu. Ühtlasi tehti muutusi kriminaalseadustikku.