Tallinna tramm. FOTO: Joakim Klementi/Postimees

Riigi maakondlikel liinidel on korraldatud tasuta bussisõit kõigile kasutajatele, pealinnas saavad aga tasuta ühistransporti kasutada endiselt ainult tallinlased. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra (SDE) meelest tuleb olukorda muuta.

Kui soovime päriselt saada roheliseks pealinnaks, peame ühissõidukitesse suunama väliskülalised ja iga nii õppiva kui ka töötava Eesti elaniku. Tasuta ühistransport tuleb muuta lihtsaks ja loogiliseks ning lõpetada kulukate piletisüsteemide ülalpidamine ja kontrollide nuumamine.

Kummaline, et selle idee vastu on pealinnas Keskerakond, väites, et maakondlikku transporti korraldab riik riigieelarvest ehk kõigi maksumaksjate rahaga. Linnas korraldab ühistransporti kohalik omavalitsus oma eelarvest ehk linnaelanike maksurahaga. Kuid kõik on niikuinii üks ja sama maksumaksja raha ning tasuta lõunaid pole ei riigis ega linnas. On poliitilised otsused ja valikud, milleks maksutulu kasutatakse.

Samamoodi võiks küsida, miks on pealinlaste raha eest ehitatud mänguväljakud või koerte jalutamise platsid Viljandist, Hiiumaalt või Hiinast tulevale külalisele tasuta. Kõigile tasuta ühistransport on konkreetne ja lihtne võimalus olla Tallinnal igaühe jaoks taskukohane ja keskkonnahoidlik linn.

Kust selleks raha tuleb? Praegu on linnaeelarves piletitulu ligemale 4 miljonit eurot. Esiteks tuleb lõpetada see ääretult kulukas valideerimis- ja piletimüügisüsteemi ülalpidamine. Teiseks oleks sotside idee positiivne alternatiiv turismile halvasti mõjuva turismimaksu asemel. Kolmandaks esitas linnavalitsus äsja volikogule 44 miljoni eurose lisaeelarve, mis on selge märk, et pealinnal raha jätkub, probleemiks on hoopis selle kilplaslik kasutamine ja tahte puudumine. Neljandaks vabastaksime mupo kui korrakaitseüksuse jäneste püüdmisest ja suunaksime hoopis Tallinna taksondusse korda looma.

Kui ülejäänud Eestis ei tehta tasuta ühistranspordi puhul inimese ja inimese vahel vahet, siis Tallinnas toimub kahjuks endiselt ebaõiglane lahterdamine.

Suvel uues trammis lennujaama poole sõites arenes minu silme all järgmine huvitav situatsioon: turistidest pere, keskealised mees ja naine koos kahe lapsega, valmistuvad ära lendama. Lapsed ja mees uurivad väsinud näoga marsruuti, naine käib aga meeleheitliku näoga edasi-tagasi, otsides kohta, kust piletit osta. Naaseb siis trammi teisest otsast ja teatab, et raha ei võetudki – olla löödud käega ja öeldud, et sõitke niisama. No milleks meile selline Tallinna külaliste kimbutamine ja segadusse ajamine?

Teen ettepaneku, et lennujaamas, bussijaamas ja raudteevaksalis ripub hoopis suurte tähtedega silt «Kallid külalised, meil on ühistransport tasuta! Roheline Tallinn.»

Sama probleemi ees seisavad ka Tallinnas õppivad teiste omavalitsuste üliõpilased ja maakondadest pealinna tööle tulevad inimesed – praegu kehtib neile kohustus sõidu eest tasuda. Ometi on valitsuskoalitsioon võimaldanud maakondlikel bussiliinidel tasuta sõidu eranditult kõigile, ainsaks kohustuseks on sõit valideerida.