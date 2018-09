«Appi, ajakirjandusvabaduse kantsi rünnatakse!» kostis paljude kolleegide suust, kes tormasid TV3 saatejuhi Katrin Lusti kaitsele. Tõesti? Mu meelest on ajakirjandusel hullemaid vaenlasi kui prokuratuur, kes väidetavalt kavatsevat Lusti vastu kohtusse minna. Üks selline on karismaatilise ajakirjanikutüübi ümber lokkama löönud isikukultus.

Tema fännid on fanaatilised. Nad annavad talle üleloomulikke võimeid, nagu oleks ta maag või Jeesus. Ta on, nagu ehk väljenduks tema kuulus kaitsja Vahur Kersna, helenduv olend. Iseloomult on see erakordne inimene üllas ja omakasupüüdmatu (vt ka Robin Hood või Jeanne d’Arc).