Ma tean, kuidas probleemi lahendada – see oli Vladimir Putini peamine sõnum telepöördumises, mis peaks maandama nüüd juba mitu kuud vindunud pensionireformi ümber kuhjunud protestid.

Juhtub üsna harva, et nüüdisaegses Venemaa ühiskonnas mingi seadusemuudatus nii üksmeelset pahameelt esile kutsub. Tajudes protestimeeleolude kasvamist, lasti osa auru välja ametiühingute kontrollitud meeleavalduste/pikettide kaudu, kuid sellest ilmselt ei piisanud.

Algpõhjus on imelihtne: esimene seadusemuudatus nägi ette pensioniea tõstmise seniselt tasemelt (naistel 55-le ja meestel 60-le) tunduvalt kõrgemaks (naistel 63-le ja meestel 65-le aastale). Need kaks arvu muutusid sümboliks, mille vastu protestiti nii tänavatel kui ka sotsiaalvõrgistikes, vastavad märgid ilmusid isegi regionaalsete parlamentide n-ö opositsiooniliste saadikute laudadele.

Putin mõistagi negatiivsete asjadega ei tegele, ent eelmisel nädalal see siiski sündis. Üksisilmi telekaekraanilt rahva otsa vaadates luges ta maha pika pöördumise (kokku pool tundi). Klassikaline ja kvaliteetne PR-toode: probleemi kirjeldus, konkreetsed ettepanekud ja rõhumine kuulajate südametunnistusele. Et meil on ainult halvad ja veel halvemad valikud, aga mina tean, kuidas asja võimalikult valutult korraldada.