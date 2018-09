Nagu õppetöö algusega selgunud, ei suuda Tartu keskkoolid tänavu ära mahutada kõiki õpilasi, kes algkooli lõpetanud ja sooviksid jatkata õppimist keskkoolis. Kõikides Tartu keskkoolides ja kaubanduskoolis on tulnud õpilasi jätta suurel hulgal ukse taha.

Õpilaste tagasisaatmise põhjuseks on ruumipuudus klassides. Eriti näib olevat raskusi tütarlaste koolides. Lastevanemad on tekkinud olukorra tõttu mures. Käiakse koolijuhatajate juures ja ka koolivalitsuses olukorda selgitamas, kuid teha ei ole midagi.

Ühes Tartu tütarlaste keskkoolis on juhataja juures jutulkäijate lastevanemate järjekord juba kahel päeval ennenägematult pikk. Nagu kuuleme, on koolivalitsuses lubanud lastevanemad korraldada ühise koosoleku olukorra arutamiseks. Kavatsetavat sellel koosolekul koostada ja saata haridusministrile märgukiri.

Tartu linna tütarlaste keskkoolis ei saadud sügisel üldse õpilasi vastu võtta. Kevadel täideti klassid. Kevadel ja sügisel kokku on tulnud tagasi saata üle 100 õpilase, kellel ruumijatkumisel oleks õigus keskkooli pääseda. Enamik neist on juba kevadel tagasi saadetud, olgugi et õpilased katsed sooritasid rahuldavalt.