Kardan, et ettekujutus «ägedast noorest» on üks kole stereotüüp, mida määritakse kaela nii noortele kui ka vanadele. See on häiriv mitmel moel. Alustuseks teeb see liiga noortele. See, et inimesed on sündinud samal aastal, ei tähenda, et nad on kõik ühesuguste vaadete ja hoiakutega. Sagedamini jooksevad erinevused mitte põlvkondi, vaid elust arusaamist pidi. Ses mõttes on iga kooliklass väike ühiskonna mudel, kus esinevaid arhetüüpe kirjeldas tabavalt juba Oskar Luts oma «Kevades». Ega arhetüübid ei kao. Küll aga võib muutuda ühiskondlik surve ja tekkida ühtlustav vajadus ootustele vastata.