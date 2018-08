Sildaru esimesed vigastusjärgsed stardid Uus-Meremaal, mis toonud juunioride MMilt hõbe- ja kuldmedali, on paljulubavad. Nüüd on põlv võistlusolukorras järele proovitud ning medalid säravad kaelas.

Tõsi, tuleb rõhutada, et tegu oli juunioride jõuprooviga, mille tase X-mängudest nõrgem. Praegu aga paistab, et Eesti spordisõpradel on igati põhjust freestyle-suusatamise MK-etapid endale punasega kalendrisse märkida.