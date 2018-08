Wagha piiripunktis kohtuvad kahe rivaalitseva tuumajõu – India ja Pakistani – alamad, et osaleda igapäevarituaalis, mis kinnistab kuuluvust omade hulka. Olles korraks sattunud kahe riigi vahelisel ei-kellegi-maal näoga India poole, näen taamal massiivset väravat, mille kohal kõrguv kiri teatab, et India on suur. Tõsi see on. Olles pooleldi kontinentaalsetes mõõtmetes ning seega paljuski maailm iseeneses, ei ole põhjust eeldada teist arvamust ütlemas, et India on väike.