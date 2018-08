Varem keeltekoolis pedagoogi ametit pidanud Leesi oli veendunud, et taastatava kooli eestiaegne aura on nii vägev, et latti alla lasta ei tohi. Lütseumi valdusse läks hoone Luise 38, kus varem asus Tallinna koolidevaheline õppe- ja tootmiskeskus ja seal taasalustati õppetööga juba samal aastal. Paari aastaga sai TPList jälle mainekas õppeasutus.

Septembris 1994 alustas haridusameti andmetel kooliteed 82 Tallinna koolis 57 555 õpilast, neist 5767 esimeses klassis. Prantsuse Lütseumi kolmandat kooliaastat alustasid siis 340 õpilast. Andunud pedagoog ja koolijuht Leesi valutas südant ka tollaste muutuste üle hariduspoliitikas ning võttis julgelt sel teemal sõna avalikkuse ees. Kogu hingega seisis ta nii TPLi huvide kui ka haridussüsteemi aruka reformimise eest, et see aitaks kasvatada haritud ja eluterve suhtumisega Eesti kodanikke.

«Hariduses saab olla ainult üks poliitika: hea hariduse andmine, tarkuse jagamine. Nagu ütles Voltaire – ühiskonna rikkust mõõdetakse tarkade peade kvantiteediga. Mina kujutan ette, et hariduspoliitika peaks olema suunatud sellele, et kool suudaks kasvatada võimalikult rohkem võimekaid, laia silmaringiga lapsi, tõelisi kosmopoliite,» rõhutas Leesi õppeaasta alguse intervjuus Õpetajate Lehele.

«Eilsest alates ei ole meil enam Vene vägesid. Nüüd on meil oma Eesti vabariik, nagu oli kunagi minu koolipäevil. Täna on meile kõigile alanud uus õppeaasta. Eesti saab tagasi Eesti vabariigi näo, kui me seda ühiselt tahame ja ühiselt õpime. Igatsus parema Eesti järele peab muutuma tahteks luua paremat Eestit... Õlg õla kõrval suudame taastada Eestimaa naeratuse ja seda hoida ja kaitsta... Täna alanud õppeaasta on alanud meile kõigile: peame õppima peremeheks omaenda riigis, hoolitsevaks, õiglaseks ja tuleviku peale mõtlevaks peremeheks, kes pärandab oma lastele jõuka naeratava Eestimaa,» kõneles Meri.