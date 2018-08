Eesti kultusfilmis «Viimne reliikvia» on stseen, kus vend Johannes sõnab munkadele: «Ehk jumal annab teile andeks, et te olete kõik joodikud, vargad, liiderdajad, tainapead.» Arvamustoimetaja Taavi Minnik küsis viimaste katoliku kiriku skandaalide valguses Venemaa õigeusukiriku heaks töötavalt psühholoogilt ja psühhoterapeudilt Natalja Skuratovskajalt, miks kirikuinstitutsioonid vargaid ja liiderdajaid läbi aegade on suurel hulgal ligi meelitanud.