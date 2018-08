Rahvasteliidu aastaraamatu järgi tõusis maailma elanike kogusumma 1932. aasta alguseks 2 012 000 000 hingele. Juurdekasvu on olnud 1931. aasta jooksul ümmarguselt 20 miljonit.

Üle poole kogu maailma rahvastikust asub Aasias. Aasia elanike kogusumma ulatus aasta lõpul 1 103 000 000-le. Juurekasvu Aasia rahvaste seas on olnud 11 miljonit.

Põhja- ja Lõuna-Ameerika elanike kogusumma ulatub 255 miljonile, aastane juurekasv 4 miljonit hinge. Euroopa rahvastiku koguarv jõudis käesoleva aasta alguseks esmakordselt üle poole miljardi piiri, tõustes 506 miljonini. Rahvastiku juurekasv Euroopas aasta jooksul on olnud umbes 8 miljonit. Kõige rahvarikkamaks Euroopa maaks tuleb praegu pidada Venemaad, kelle elanike arv ulatub 127 miljonile.

Võrreldes eelmiste aastatega pole eelmine aasta rahvaarvu suurenemise mõttes olnud kuigi hea. Sündinute arv on pea kõikides maades vähenenud, kuna selle vastu surnute arv on näidanud tunduvat tõusu.

17 Euroopa maas, mille hulka pole arvatud Venemaad, vähenes elavalt sündinud laste arv 6 437 864-le, sellega on sündide arv vähenenud aasta jooksul 4,6 prots. Sündivus on eelmise aastaga võrreldes vähenenud kõigis eelpoolmainitud maades, välja arvatud Eesti ja Portugal. Eestis on aastaraamtu andmetel tõusnud sündinute arv eelmisel aastal 19 507-le võrreldes üleeelmise aasta 19 471-ga.