Eelmisel nädalal laulis Kubišová uuesti Wenceslase väljakul, sedapuhku sissetungi 50. aastapäeva märkival kontserdil. Minusuguste inimeste jaoks on tema muusika endiselt sama tugevalt mälestusi esilekutsuv ja puhastav kui varem, aga maagia on kadumas.

1968. aastal Punasel väljakul sissetungi vastu meelt avaldanud ja oma vapruse eest karmi karistuse, muuhulgas psühhiaatrilise vangistuse saanud teisitimõtlejad on saanud tšehhidelt kõrgetasemelisi asutusavaldusi. Ka Venemaal tuleks neid kohelda rahvuskangelastena. Selle asemel näitas riiklik televisioon dokumentaalfilmi, milles väideti, et sissetung oli vajalik imperialistide putši ärahoidmiseks.

Minu lemmikposter neilt päevilt kujutas raudse eesriide najale asetatud redelit hüüdlausega «Tagasi Euroopasse». Nüüd aga on Vene mõju taas suurenemas ning liberaalne demokraatia on raskustes ja seda mitte ainult Tšehhis. Kus me vea tegime?

Teine oli alahinnata raha kahjulikku võimu. Korruptsioon on vaevanud Tšehhit ja paljusid teisi endisi kommunistlikke riike. ELi liikmesus on lahendanud mõned probleemid, kuid tekitanud subsideeritud ehitustegevuse ja teiste projektidega juurde teisi. Härra Babiš, Tšehhi peaminister ja Berlusconi stiilis miljardär, võitleb pettusesüüdistustega, mis puudutavad väikeettevõtete toetamiseks mõeldud raha väärkasutamist.

Tšehhi korruptsioonivastased kampaaniad (koos igihalja Kubišová abiga) on aeg-ajalt pälvinud väga suure toetuse, kuid ei ole suutnud jätta Tšehhi klubilikule poliitikamaailmale püsivat mõju või murendada avalikkuse kahjulikku küünilisust selle kohta, kuidas riiki valitsetakse. Sellises õhkkonnas on Zemani ja Babiši sugustel poliitikutel lihtne õilmitseda.

See toob ilmsiks suurima probleemi. 1989. aastal paistis kommunistliku süsteemi nurjumise taustal kõik läänelik heana. Selle tulemusena pärisime meie - võitjad - tohutu usalduse ja hea tahte. Me luhtasime selle dividendi ülbuse, enesega rahulolu ja ahnuse tõttu.

Me jätsime tähelepanuta majandusliku õigluse, sõltusime julgeolekupoliitikas laisalt USA juhtrollist, ei suutnud hinnata kahju keskkonnale, lasime oma meediasüsteemil langeda propagandarünnakute ohvriks ja ei kaasajastanud oma poliitilisi struktuure. Me oleme taganud selle, et meie kriitikutel on piisavalt laskemoona.