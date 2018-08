Kaarditrikk. Foto on illustreeriv. FOTO: life-games.net

Paar aastat tagasi oli juttu Peterburi trollivabriku endisest töötajast Olga Maltsevast. Tema ja teiste töö oli tekitada kommentaaride laviin väljamõeldud ärimeeste, ametnike ja koduperenaiste identiteedi alt, et luua illusioon aktiivsest, agressiivsest ja Kremli võimudele aplodeerivast enamusest. 12-tunnise vahetuse jooksul tuli ülevalt antud suuniste järgi igal Olgino töötajal kirjutada blogidesse 15 postitust ja 15 kommentaari ning foorumitesse viis postitust ja 50 kommentaari. Maltseva trollikarjäär ei katkenud mitte selle pärast, et temas oleks ärganud südametunnistus, vaid pragmaatilistest põhjustel: teda keelduti ametlikult tööle vormistamast ja talle ei tahetud lapsehoolduspuhkuseraha maksta. Oleks seda tehtud, istuks ta tänaseni Olginos ja kütaks hurraa-patriootlikku lainet.

Ega ta pole ainuke, kes pragmaatilistest huvidest lähtub. Tänapäeval on näiteks kasulik kaitsta vene inimeste inimõigusi piiri taga. Mitte kaitsta neid Venemaal, kus see oleks ju lihtsam, vaid Floridas, viskudes ambrasuurile, kui mõni kokaiiniärikas vahele jääb, või Tais, kus mõni Viktor But kinni nabitakse, või Suurbritannias, kui missis Smith või mister Rajput lastekaitsest alkohoolikutest vanemate võsukesed varjupaika toimetavad.

Siis tõusevad karjed: «Vene inimesi solvatakse!» See, et kuskil Jaroslavli isolaatoris vene inimestel 1937. aasta vaimus kumminuiadega jalataldu pekstakse, jätab külmaks, sest vene inimese kaitsmisega Venemaal dividende ei kaasne.

Või võtame näiteks Baltnewsi, millest tänases lehes juttu. Tegemist on nagu eespool nimetatud trollidegagi Kremli loodud dekaratsioonidega. Kui trollid peavad etendama rahva häält, siis Baltnewsi-sugused vaba meediat. Dekoratsioonide abiga, manipuleerides teemade päevakajalisusega, filtreerides tehniliste võtetega informatsiooni ning kasutades kommunikeerija lootusrikkust ja autoriteeti, koondatakse info lõpptarbija tähelepanu sellele fragmendile, mis on vajalik manipulaatorile. Seejuures tõugatakse auditooriumi manipulaatorile soovitavate järelduste poole.

Ettevõtmise edu sõltub palju sellest, kuidas õnnestub neutraliseerida alternatiivseid vaateid, kuid tuleb tunnistada, et selle poolest on arengud Eesti venekeelses arvamus- ja inforuumis olnud Kremlile rohkem kui soodsad. See ongi põhimõtteliselt Kremli peetava infosõja hookus-pookus.