Postimehe Trehvunks jõuab täna Narva, kus arutletakse selle üle, kuidas muutub rahva vaimne võimekus ajas. Postimees teeb üritusest ülekande täna õhtul algusega kell 18.

Seekordsel Trehvunksil küsitakse: «Kas me inimesed muutuvad targemaks või rumalamaks?» Lühiloengutega esinevad president Kersti Kaljulaid ja vaimse võimekuse uurija akadeemik Jüri Allik.

Ettekannete ja arutelude käigus otsitakse vastust küsimustele, kas iga järgmine põlvkond on eelmisest nupukam või käib rahva keskmine vaimne võimekus hoopis alla, ning kui elanike keskmine nutikus muutub, siis millest see tuleb ja kas sel on mõju näiteks majanduskasvule.

«Ettekande lõpuks on mul sõnum selle kohta, kas me oleme teistest rahvastest targemad või rumalamad,» ütles akadeemik Allik. Oma ettekandes küsib ta, kas IQ-skooride muutused tähendavad alati targemaks või rumalamaks muutumist ja millisest piirist alates on need muutused üldse olulised.

«Flynni efekt ja selle vastand kõnelevad sellest, et populatsiooni keskmised IQ-skoorid võivad muutuda ja mõnel juhul isegi dramaatiliselt. Lisaks intelligentsuse testidele on aga mitmeid teisi intelligentsuse näitajaid, mis peaksid käituma samamoodi nagu IQ-testid,» lisas Allik teemat tutvustades.