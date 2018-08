Kaupade eksport on viimase kolme aastaga kasvanud vaid viis protsenti. Euroala riikide keskmine ekspordikasv on samal ajal olnud kolm korda kiirem. Ehkki Euroopa majandus on viimastel aegadel märgatavalt elavnenud, ei ole Eesti suutnud sellest piisavalt osa saada. Mis siis on juhtunud, küsib SEB juhatuse esimees Allan Parik.

Eesti majandusel läheb hästi. Olgu mõõtühikuks SKT või Tallinna kesklinna kohal kõrguvate kraanade arv, tublisti on viimastel aastatel kasvanud mõlemad. Selles keskkonnas edeneb hästi ka panga äri. Siinsete pankade kodulaenuportfell on viimase kolme aasta vältel paisunud peaaegu viiendiku, liisingumaht koguni kolmandiku võrra. Vana Euroopaga võrreldes on need näitajad kui teisest maailmast. Töötades pangas, mille ajalugu mõõdetakse aastate asemel juba sajandites, kipub pilk paratamatult aga kaugema tuleviku poole nihkuma. See horisont ei paista sugugi nii pilvitu.