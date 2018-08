Lainele oli see väga tähtis. Ja kui tütrepoeg Ott vanaemale neljapäeval telefonis teatas, et vanaema võib rahul olla – vanavanaisa nimi on memoriaalil üle 22 000 kommunismiohvri hulgas, langes naise südamelt koorem. «Väga hea. Nüüd on mu süda selles asjas rahul,» sõnas ta, manitsedes tütrepoega, et too ikka Maarjamäelt läbi käiks ja asja oma silmaga üle vaataks.