Ühelt poolt on mõistetav rahvusringhäälingu põhjendus, et saate formaadi ja pealkirja muutmine on televisioonis täiesti tavaline asi. Samuti on tore, et kultuurisaade saab kestma varasema poole tunni asemel terve tunni. Teisalt, miks võtta saatekavast maha just «Kirjandusministeerium», mis on «OPi» perekonnast kõige populaarsem? Keskmiselt 60 600 kirjandussõpra andis iga kuu oma hääle, kui valis vaatamiseks just selle saate.