Peeter I oli ilmselt Romanovite dünastia kõige ebatavalisem tsaar. Lapsepõlves õppis tsareevitš valitsejapalee kambrites psaltri järgi kirjaoskust, mängis puuhobusega, osales tseremooniatel, käis vagalt kirikutes ja teenistustel. Kümneaastaselt tõusid ta troonile, ent kõrvaldati võimu juurest ja jäeti siis suurel määral omapäi. Võib isegi öelda, et neil aastail kasvas Peeter vaat et uulitsal, puutus kokku kõige erinevamate inimestega. Meie ajal oleks ta ilmselt sattunud politsei ja lastekaitse vaatevälja. Ta ei osanud elu lõpuni päris korralikult kirjutada ja tunnistas kunagi, et aritmeetika alused jõudsid temani alles viieteistkümneaastaselt.