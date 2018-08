Öeldakse, et inimesed kaugenevad poliitikast. Mõnikord muretsetakse selle pärast, on ju rahvas meie esindusdemokraatias kõrgeima võimu kandja, kuid tänavu on see mure asjatu, sest koduse poliitikaelu põnevus teeb meist kõigist mõneks ajaks poliitikafriigid. Tuleva aasta 3. märtsil valime uue riigikogu, 26. mail on rahvas jälle valimiskastide juures Euroopa Parlamendi valimistel.