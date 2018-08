Hiljaaegu kohtus mammi ühe noormehega, kes õppis Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni – nii palju kui mammi aru sai, siis rõhuga just viimasel. Ju on ülikool olnud sundseisus, et panna kokku kaks nii erinevat ala. Tõsi, mõlemad lahterduvad sotsiaalteaduste alla, aga ikkagi… Mammi meelest ühendab neid kahte vaid see, et mõlemad eeldavad kirjaoskust, aga kas sedagi? Mammi on kohanud ikka väga kehvasti kirjutatud pressiteateid, aga võib-olla tuleb see sellest, et pressiosakondades pole keeletoimetajaid, keda ajakirjandusväljaannetes ikkagi on.