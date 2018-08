Täna on Eestis liiga palju väikseid omavalitsusi ning nende majandusliku arengu tase erinev piirkondi kuni neli korda. Reformierakonna valitsuskoalitsiooni poolt seadustatud ja Keskerakonna valitsuse jõustatud haldusterritoriaalne reform vajab olulist vigade parandust. Omavalitsuste ühendamist ja nende sisulist tugevdamist tuleb jätkata.

Me seadustame omavalitsustele ka selged ülesanded, finantseerimise, kohalikud maksud ja fiskaalautonoomia. Samuti seadustame omavalitsuste tulubaasi üleriigilise ühtlustamise reeglid. Korrastamist vajavad linna ja valla (kui haldusüksuste) mõisted, need peaks olema teineteist välistavad. Sundliidetud omavalitsustes tuleb piiriäärsetele asulatele tagada vaba enesemääramisõigus liituda oma loomuliku tõmbekeskusega jne.

Inimesed näevad pidevalt, kuidas valitsusasutused kavandavad sulgeda või juba sulgevadki erinevaid maakondlike esindusi – haiglate kirurgia- ja sünnitusosakondi, autoregistrikeskuse büroosid, maakohtuid jms. Neid otsuseid langetavad Tallinna ametnikud, ilma et rahvalt mandaadi saanud kohalikud või üleriigilised esinduskogud on saanud sõnagi sekka öelda. Selline olukord on meile vastuvõetamatu.