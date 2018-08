Võiks arvata, et see uus enamlaste vägi õige tugev on, sest mobilisatsioon on Venemaal viimasel ajal õige laialine. Kuid enamlased on nähtavasti valesti rehkendanud: kord pakkusid nad soldatitele sõjaväes kõige laialisema otsustamise ja arvustamise õiguse kõigi ülemuste käskude ja tegevuse kohta. Nüüd kannab see vilja ja punane armee ei taha enam nõukogude käskusid täita.