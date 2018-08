Arvatakse, et kõik, mis internetis leida, on kõigile vabaks kasutamiseks. Ei ole, see on vaid kõigile vabalt vaatamiseks. Internetis leiduvad fotod kuuluvad nende autoritele, selgitas Saksamaa koolile Euroopa Kohus, kirjutab Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse liige Madli Vitismann.