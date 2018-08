EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets. FOTO: Erakogu

Poe kõrval seisab suurte tähtedega: «Tee Eestile kingitus – kasuta juhusuhtes kondoomi». Ei, need sõnad polnud aerosooliga seinale soditud, vaid plakatile trükitud. Mina maksumaksjana olen selle Tervise Arengu Instituudi (TAI) kampaania kinni maksnud. Miks, küsib vaimulik Kristjan Luhamets.

Ma pole kunagi olnud juhusuhtes, sest ma ei pea seda õigeks. Kas siis nüüd, kui tahan Eestile kingitust teha, peaksin ikkagi sellele mõtlema? Saan aru, et kampaania ei ole minusugusele mõeldud, aga võibolla pole ka «Eesti 100» mõeldud minusugusele.

TAI kinnitab, et kondoom on kõige kindlam ja soodsam viis HIV-i ja teiste seksuaalsel teel levivate nakkuste vältimiseks. See väide on vale. Hoopis truudus on kõige kindlam ja soodsam viis HIV-i ja teiste seksuaalsel teel levivate nakkuste vältimiseks. Juhusuhtes tekitab kondoom illusiooni kaitstusest, sest ta kaitseb küll nakkuste eest, aga suguhaigused moodustavad vaid väikese osa hädadest, mis juhusuhtega kaasnevad.

Truudusetu eluga lõhub inimene oma hinge ära tükkideks. Ja mitte ainult enda oma – truudusetuse tagajärjeks on purunenud suhted, vanemateta jäänud lapsed, mitmesugused sõltuvus- ja psüühikahäired – mitmeks põlvkonnaks võib normaalse eluga hüvasti jätta. Ja see on siis kingitus Eestile?

Hümni lauldes lubame oma isamaale surmani truuks jääda. Aga kes teab, mis on truudus? Kindlasti mitte harjumus ega paratamatus, vaid truudus on teadlik valik.

On mõistetav, et kloaagist välja ronimiseks tuleb ka käed mustaks teha, kuid antud juhul ei ole ma kindel, kas tegu on ikka välja ja mitte sissepoole ronimisega. Poolikud lahendused ei saa olla eesmärk. Eesti riigil peab olema julgust seada kõrgemaid sihte ja paremaid eesmärke!

Peolauas tõi ettekandja kõigile seaprae. Üks tüsedam härrasmees poetas: «Oih, ma hakkasin just dieeti pidama...» Ettekandja oli viivuks segaduses, aga härra ütles: «Pole viga! Küll ma homme jätkan!» ja lasi prael hea maitsta. Järelikult polnud tal dieedipidamine tegelikult üldse plaanis. Või lihtsalt juhtus, et sõi ühe prae? Eks juhused avanevad eelkõige neile, kes sinnapoole pürgivad. Truudusega on sama lugu - kergesti võib selguda, et see polnudki plaanis. Ütlemises «homme olen jälle truu» ei väljendu truudus.