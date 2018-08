Siiamaani on jäänud hümni juures kripeldama üks mure – Eesti Vabariik on vist ainus riik maailmas, mille hümnis puudub riigi nimi, seda teksti võiks laulda nii aafriklane kui jaapanlane, kirjutab Erik Tohvri.

See enneolematu luulepidu tõestas jälle, et elavas ettekandes on riimuval luulel palju lihtsam kuulajani jõuda kui tänapäeval ainuõigeks peetaval mõtteluulel, mida suudab adekvaatselt ette kanda vist ainult autor ise.