Küllap on kõik eestimaalased viimase kuu aja jooksul mööda Eestit ringi sõites imetlenud heinapalle teeäärsetel põldudel ning nende otsas isegi pilte teinud. Mina leidsin end tänavu aga mõttelt, et teeveertel vedeleb terve varandus: kui veel mõni aeg tagasi oli heinapalli hind viis eurot, siis tänavu ulatuvad hinnad isegi 50–60 euroni. Tänavune suvi on olnud tavalisele inimesele õnnistus, põllumeestele õnnetus, mille mõju jõuabviljahinna järsu tõusu tõttu õige pea paratamatult ka inimeste toidukorvidesse ja -laudadele.