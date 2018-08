TASS on volitatud teatama, et Tšehhoslovakkia SV partei- ja riigitegelased pöördusid Nõukogude Liidu ja teiste liitlasriikide poole palvega osutada Tšehhoslovakkia vennasrahvale kiires korras abi, sealhulgas relvastatud jõududega. See palve on tingitud ohust, mis ähvardab Tšehhoslovakkias valitsevat sotsialistlikku korda ja põhiseadusega kehtestatud riiklust kontrrevolutsiooniliste jõudude poolt, kes on astunud sobingusse sotsialismile vaenulike välisjõududega.