Postimees vestles eile presidendi roosiaeda saabunud külaliste seas ka meediaekspert Raul Rebasega. Rebase arvates on hoolimata kõigist hädadest olnud need 27 aastat taasiseseisvust väga edukad.

Aga kuidas on Rebase meelest Eesti 27 aasta jooksul rahvana muutunud? «Minu põlvkond võrdleb ennast sellega, mis oli Nõukogude Liidu ajal ning on väga õnnelik. Teie põlvkond võrdleb end väga tihti Luksemburgiga ja on õnnetu. Arvan, et oleme näinud seda muutust positiivsena väga pikka aega,» selgitas ta. Hoolimata kõigist hädadest on need 27 aastat olnud Rebase arvates edukad – tulevikus, näiteks aastal 2050, tuleks sellele tagasi vaadata kui ülikiire ja eduka arenguga ajale.