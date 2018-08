Laas rääkis banketil veel, et juba 4 aastat tema on hellitanud eneses suurt mõtet ujuda üle Lamanche’i väina. Üleujumisega on ühenduses kulusid 5000 krooni ümber. Laas loodab, et nüüd, mil ta oma võimeid on näidanud, tal õnnestub kodumaalt selles ulatuses toetust saada. Sel juhtumisel tema teostaks üle Lamanche’i ujumise juba käesoleva aasta septembris.