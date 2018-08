Valimisvõitlus Eestis on nii hoogustunud, et jalgpalli MMi ja kergejõustiku EMi põnevaimad hetked ning isegi «Patuse poole» laialiminekust tingitud üldrahvalik masendus kahvatuvad meie poliitikute poolt pakutavate lahenduste ja perspektiivide kõrval. EKRE esimees Mart Helme on näiteks oma valimiseelses programmilises kõnes kogunisti öelnud, et ta ei välista pärast valimisi koostööd ühegi erakonnaga. Seega tuleb nii välja, et võimalik on lausa EKRE koostöö sotsiaaldemokraatidega, mida tahaks küll oma silmaga näha.