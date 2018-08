Ivan Makarov. FOTO: Erik Prozes/Postimees

Venekeelsed valijad saavad suurepäraselt aru, et nende hääli ihkavate «kaasmaalaste» isiklike lubaduste tähtsust ei maksa ülehinnata. Seega jääb vaid võimalus esineda ekstravagantsete avaldustega, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.

Valimisvõitlus Eestis on nii hoogustunud, et jalgpalli MMi ja kergejõustiku EMi põnevaimad hetked ning isegi «Patuse poole» laialiminekust tingitud üldrahvalik masendus kahvatuvad meie poliitikute poolt pakutavate lahenduste ja perspektiivide kõrval. EKRE esimees Mart Helme on näiteks oma valimiseelses programmilises kõnes kogunisti öelnud, et ta ei välista pärast valimisi koostööd ühegi erakonnaga. Seega tuleb nii välja, et võimalik on lausa EKRE koostöö sotsiaaldemokraatidega, mida tahaks küll oma silmaga näha.

Kui meenutada, kui koostööaldis ja allaheitlik on olnud IRL, siis ei tundugi asi üldse naljakas, kuid õnneks kirjeldas Mark Twain midagi sellist oma «Tom Sawyeri seiklustes»: «Pastor maalis suurejoonelise ja liigutava pildi maailma rahvaste kogunemisest tuhandeaastasesse rahuriiki, kus lõvi ja tall lebavad kõrvuti ja väike laps juhib neid. Kuid selle suure vaatepildi paatos ja moraal ei avaldanud poisile mingit mõju; ta mõtles ainult peategelase silmapaistvale osale pealtvaatava rahva ees; tema nägu lõi selle mõtte juures särama ja ta ütles endale, et ta sooviks meeleldi see laps olla, kui lõvi on taltsas.»

Praegu on põhiline olla pildis, omada «silmapaistvat osa pealtvaatava rahva ees», ja selleks lubatakse küll alandada alkoholi-, kütuse- ja teisigi aktsiise, küll viia lasteaiad ja põhikool täielikult eestikeelsele õppele jne. Nagu ütles eurosaadik Yana Toom: «Valimised lähenevad, igasugust jama võib suust välja ajada, peaasi, et kõlaks.» Toomil on jumala õigus ja ta on siin ehk enesekriitilinegi – ajakirjanik Oleg Samorodni avaldas vene Delfis artikli «Toom ja sõbrad hirmutavad Eestit Pihkva dessantdiviisiga», kus rääkis ka sellest, mida on ühe šovinistliku Vene organisatsiooni saidil avaldanud Toomi nõunik Margarita Kornõševa. Ta on Pihkva terminaatoritest suures vaimustuses ja kirjeldab nii maialt Baltimaade kiiret lõppu, et võiks vabalt pidada ka Sergei Šoigu nõuniku ametit, mis oleks ehk loogilisemgi.

Tegelikult on see kõik meie venekeelsete poliitikute valimiseelses retoorikas päris loomulik: venekeelsed valijad saavad suurepäraselt aru, et nende hääli ihkavate «kaasmaalaste» isiklike lubaduste tähtsust ei maksa ülehinnata, kuna meie tuntuimad venekeelsed poliitikud on Eesti-sõbralike erakondade liikmed ega saa ajada oma erakonna liinist päris kardinaalselt erinevat asja.

Seega jääb vaid võimalus vene valijatele muljet avaldada oma isiklike ekstravagantsete avaldustega, traditsiooniliselt tögades Eesti riiki, vastandudes eesti keelele, pilgates NATOt, ülistades Pihkva dessantvägesid jne. Vaid vähesed vene valijad oskavad öelda, mida mõistlikku on nende heaks teinud näiteks Mihhail Korb, kuid seda, et ta «on NATO vastu», mäletavad paljud. Ja eestlastele ütles ta samal ajal, et temast saadi valesti aru.

Loomulikult ei ole teistel venekeelsetel poliitikutel nii laialdasi võimalusi nagu Yana Toomil, kes esineb Eestiski usinalt vaadatavates Venemaa telekanalite poliitikasaadetes, kel on olemas oma büroo, nõunikud ja internetilehekülg, mille venekeelses osas antakse pasunasse eesti natsionalistidele, visatakse nalja riigi üle jne, kusjuures neid kompilatsioone avaldab ka venekeelne Delfi (seda ei ole mainitud mitte etteheitena kolleegidele, vaid selleks, et näidata auditooriumi märkimisväärsust). Tagasihoidlikumate võimalustega Vladimir Velman tuletas end venekeelsele auditooriumile meelde aga sellega, et kommenteeris Vahur Kersna «juhtumit» oma repliigis vene Postimehele, sest võimalusi ennast enne valimisi nähtavaks teha ei saa kunagi olla liiga palju.

Keskerakonnal on teiste erakondade ees suur eelis, kuna Tallinna võimuparteil on olemas omad, vormilt munitsipaalsed, sisult parteilised massiteabevahendid, kusjuures lehti levitatakse ka teistes Eesti linnades. Sellest on lõputult räägitud ja kirjutatud, aga on asju, mida meie riigis ei ole võimalik viia kooskõlla elementaarse sündsustundega. Ja paistab, et lähitulevikus ei saagi.

Ka PBK-le on kulutatud miljoneid tallinlaste raha, ja nagu on näidanud monitoorijate andmed, eksponeeriti põhiliselt keskerakondlasi ja nende voorusi. Kuid Lasnamäe vanem Maria Jufereva nimetab EPLis avaldatud artiklis «PBK ei tee eestivenelastele ajupesu» oponente amatööranalüütikuteks ja väidab, et «meedia ei suuda panna Kõlvartit vihkama ja Metlevit armastama». Tagurpidi töötab see valem aga küll, kuna just venekeelne ja kõigepealt keskerakondlik meedia pani nii mõnegi vene inimese Sergei Metlevit vihkama. Sellest on Juferevale vähe ja ta püüab valimiste eel saavutatud ülekaalu veelgi suurendada, minnes sealjuures nii hoogu, et lausa õõnestab PBK äri, väites järgmist: «Erinevad erakonnad ja poliitilised liidud on panustanud rohkelt valimiste reklaami PBKs. On see toonud neile olulisi poliitilisi dividende venelaste seas? Sugugi mitte!»

No miks kohe sugugi, hääletamine meie valimistel on ju anonüümne ja tulemused ei ole rahvuspõhised… Paraku kõlab Jufereva apellatsioonitu väide üleskutsena «erinevatele erakondadele ja poliitilistele liitudele» mitte loopida raha tuulde ja mitte osta täiesti kasutut reklaamiaega PBKs, kus ta ise saatejuhina tuntuks sai ja tänu millele on võimalikuks osutunud ka tema poliitiline karjäär.

Peab ütlema, et eestlastest poliitikud on praegu valimiseelse agiteerimise asjus oma venekeelsetest kolleegidest palju aktiivsemad, vaadakem kasvõi erakondade kolossaalset esindatust äsjatoimunud arvamusfestivalil. Kuna eesti valijad on teadagi «kuumad eesti poisid», siis tulebki neid tunduvalt varem eelsoojendama hakata.

Venekeelsed elanikud on temperamentsemad, nendega võib tegelema hakata mõnevõrra hiljem, sest venelastega on nii, et nad võivad väga kiiresti oma prioriteete muuta: eile oli Andrei Makarevitš ebajumal ja esines Punasel väljakul, täna on ta Venemaa reetur ja teda ähvardatakse tappa. Samas pole sugugi võimatu, et selle ajaga anastab Venemaa veel midagi ning siis saab ju sellesse mõistvalt suhtuda ja saabunud eufooriat oma valimisedu huvides ära kasutada.

Aga Yana Toomi varajane start on igati mõistetav: silmanähtavalt soovib ta naasta hubasest Brüsselist kõhedasse Eestisse, tingimuseks ministriportfell. Pole sugugi võimatu, et Moskvas ollakse Kremli-meelsetes eurosaadikutes pettunud – palju kisa, vähe villa: NATO suurendab kohalolekut Balti riikides, Venemaa-vastaseid sanktsioone ei tühistata, Bashar al-Assadi jõupingutusi ei väärtustata isegi pärast Sven Mikseri lolliks sõimamist. «Kohapeal» ehk Eestis võib Kremlil Toomist rohkem tulu tõusta.

Meie venekeelsete (see on ebatäpne ja ebaesteetiline, aga seni ikka veel asendamatu mõiste) poliitikute olukord on alati olnud komplitseeritud: kui sa vähegi kahtled Venemaa ja Putini poliitikas, toetad eesti keelt ja kaitsed Eesti seisukohti, siis võid kergesti ilma jääda venekeelsete valijate häältest. Tekkinud tühimikku eestlased täitma ei tõtta. Üks eredamaid erandeid on kahtlemata sümpaatne Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kes on oma värskes valimiseelses pöördumises eestlaste ja eestivenelaste poole lubanud, et varem või hiljem muutub Eesti haridussüsteem eestikeelseks, kuid jäävad alles ka mõned tugevad vene koolid. Seega hundid söönud, lambad terved ja Isamaa ehk valimiskünnistki ületamas.