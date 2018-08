Sellal kui Herkel iga tundevirvet raskesti mõistetava kangelaslikkusega varjas, oli rohkem kui küllaga neid emotsioone, mille saatel igamees ja -naine tema eraelu arutas. Perekond ja lapsed on ju teema, milles igaüks ennast eksperdiks peab, olgu tal need endal olemas või mitte. Meeste ja naiste suhted, sellest teab ju igaüks absoluutselt kõike. Igaüks on kindel, et elada tuleb nii, nagu tema seda teeb.